ФСИН прокомментировала попытку нанести себе вред историка Олега Соколова

На данный момент обвиняемый в убийстве чувствует себя "прекрасно", остальное не сообщается.

Пресс-служба ФСИН по Петербургу и области отказалась опровергать или подтверждать информацию о попытке самоубийства историка Олега Соколова. В ведомстве сообщили, что заключенный чувствует себя "прекрасно", передало "РБК".

Ранее появились сведения о том, что бывший доцент СПбГУ хотел нанести себя увечья и схватил кортик, его остановили правоохранители. Это произошло во время следственного эксперимента на набережной реки Фонтанки 15 ноября. Вместе с правоохранителями и Соколовым в следственных действиях принимал участие манекен.

Напомним, бывшего доцента СПбГУ задержали 9 ноября по подозрению в убийстве 24-летней аспирантки.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга