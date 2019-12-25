Адвокат Александр Почуев объяснил, почему повестки москвичей до сих пор действительны 

Гражданам, которые получили повестку, необходимо явиться в военкоматы, несмотря на заявление мэра, считает эксперт.

Накануне, 17 октября, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении мобилизационных мероприятий в городе и сообщил, что повестки, выданные горожанам ранее, перестают действовать. Piter.tv поговорил с адвокатом Александром Почуевым и выяснил, что не так в заявлении мэра.

Повестка не отменяется, такой формы как отзыв повестки нет. Есть призыв на воинскую службу, мобилизацию, что в данном случае происходит. Соответственно, если человек получил повестку, мобилизационное предписание, он обязан следовать его исполнению. Другое дело, если орган, принимающий его по этому документу, может сказать, мол, извини, нам уже больше не требуется. То есть, получившие повестки, обязаны явиться в указанные сроки по указанным адресам, но за неявку в указанные сроки предусмотрена небольшая административная ответственность Александр Почуев, адвокат

Почуев обратил внимание, что мобилизацию объявляет президент, он же и должен заявить о ее прекращении. Мэр Москвы выполняет волю верховного главнокомандующего.

Очевидно, что он выполнил мобилизационное задание. Полигоны заполнены мобилизованными, все воинские подразделения переполнены, поэтому призывать некуда и уже нет сил

Адвокат выразил надежду, что систему призыва начнут усовершенствовать в сторону более эффективных схем развития армии в скором времени.

Ранее мы писали, что петербургские военкоматы приостановили приём списков на бронь от мобилизации.

Фото: Piter.TV

