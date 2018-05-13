В Киеве сотрудник военкомата угрожал мужчине оружием при раздаче повесток

Инцидент попал на запись с камеры мобильного устройства.

Сотрудник украинского военкомата угрожал пистолетом мужчине при раздаче повесток в Киеве. Соответствующей информацией с общественностью поделился местный Telegram-канал "Страна.ua". Дополнительно в социальнвх сетях появилась видеозапись, на которой четверо мужчин в форме окружают местного жителя в гражданской одежде. У одного из злоумышленников в руке находится оружие. Пострадавший просил не стрелять в него.

В Киеве сотрудник военкомата во время раздачи повесток угрожал мужчине пистолетом. пост украинского СМИ

Напомним, что на территории Украины с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения. Уже н следующий день глава государства Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

Марат Урмансов назначен новым главным военкомом Петербурга.

Фото и видео: Telegram / Политика Страны