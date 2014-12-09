Марат Усманов назначен новым главным военкомом Петербурга

Руководитель сменит на посту Сергея Качковского.

Экс-военком Брянска Марат Урмансов станет новым начальником петербургского военкома, сменив на этом посту полковника Сергея Качковского. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Военная карьера Урмансова связана со службой в Сирии и Абхазии, а также с уравлением 20-й гвардейской общевойсковой армии ЗВО.

Качковский стал руководить военкомом Северной столицы в 2011 году. В этом году ему исполняется 55 лет, что считается предельным возрастом нахождения на службе для полковников. Добавим, что он носит звание Героя России за действия в ходе новогоднего штурма Грозного в 1994-1995 г.г.

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Фото: пресс-служба ЗВО