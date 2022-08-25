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Экс-барабанщик группы "Кино" возглавит ПГУПС
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Экс-барабанщик группы "Кино" возглавит ПГУПС

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В рок-группе Валинский играл в молодости.

В Петербургском государственном университете путей сообщения назначили нового ректора. На должность утвержден бывший барабанщик группы "Кино" Олег Валинский. Об этом сообщили в пятницу, 23 июня, в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта. 

На должность ректора Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I аттестован Олег Сергеевич Валинский. Решение об аттестации принято членами комиссии единогласно.

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Отметим, что Валинский до должности ректора занимал пост заместителя гендиректора и начальника Дирекции тяги РЖД. В рок-группе же он играл в молодости.  

Фото: Vgudok

Теги: новая должность, пгупс, ректор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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