Экс-барабанщик группы "Кино" возглавит ПГУПС

В рок-группе Валинский играл в молодости.

В Петербургском государственном университете путей сообщения назначили нового ректора. На должность утвержден бывший барабанщик группы "Кино" Олег Валинский. Об этом сообщили в пятницу, 23 июня, в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта.

На должность ректора Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I аттестован Олег Сергеевич Валинский. Решение об аттестации принято членами комиссии единогласно. Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Отметим, что Валинский до должности ректора занимал пост заместителя гендиректора и начальника Дирекции тяги РЖД. В рок-группе же он играл в молодости.

Фото: Vgudok