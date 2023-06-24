Отстраненный ректор Запесоцкий обвинил суд в незаконных действиях против университета профсоюзов

Запесоцкий выступил против назначения Лубашева на пост ректора.

Отстраненный ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий на заседании Арбитражного суда выступил против назначения Евгения Лубашева временно исполняющим обязанности руководителя вуза, сообщает "Коммерсантъ-Петербург".

По словам Запесоцкого, решение об отстранении и последующем назначении нового руководителя было принято с грубыми нарушениями законодательства. Он подчеркнул, что Лубашев не обладает необходимыми моральными и профессиональными качествами для руководства университетом.

Он также отметил, что происходящее наносит ущерб репутации системы правосудия. По мнению бывшего ректора, суд не имел права направлять в вуз человека, не согласованного с учредителями и ученым советом. Запесоцкий назвал Лубашева "ставленником прокуратуры" и заявил, что нынешняя ситуация противоречит принципам автономии образовательных учреждений. Судебное разбирательство по делу о собственности университета продолжается.

