Умер бывший ректор СПбГУП Владимир Триодин

Владимир Триодин возглавлял СПбГУП с 1988 по 1991 год, когда учреждение ещё называлось Высшей профсоюзной школой культуры.

Из жизни 6 июля ушел бывший ректор Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Владимир Триодин. О смерти заслуженного деятеля науки РФ сообщила пресс-служба вуза.

Владимир Триодин возглавлял СПбГУП с 1988 по 1991 год, когда учреждение ещё называлось Высшей профсоюзной школой культуры. При его участии вуз был преобразован в современный Гуманитарный университет профсоюзов.

Карьера Триодина в университете началась в 1969 году. Он прошёл путь от преподавателя до заведующего кафедрой, декана и ректора. Владимир Триодин считался одним из ведущих экспертов страны в области педагогики и досуга.

Владимир Триодин был отмечен множеством наград, включая звания Заслуженного работника культуры РФ и лауреата премии Правительства Петербурга. В 2021 году, к 25-летию его работы в статусе почётного профессора, на территории университета профсоюзов торжественно открыли бюст учёного.

Ранее Запесоцкий назвал имя своего преемника на посту ректора СПбГУП.

Фото: пресс-служба СПбГУП