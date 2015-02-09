На строительных площадках Петербурга выявили мужчин без воинского учета

Более тысячи работников на стройках Петербурга проверили в миграционном рейде.

На строительных площадках Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии и профильных служб провели крупный миграционный рейд, в ходе которого проверили документы у более чем 1,5 тысячи человек и доставили нескольких мужчин в военные комиссариаты. Об этом сообщили в Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.

Сотрудники Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу провели профилактическое мероприятие на строительных объектах Санкт-Петербурга. В ходе рейда проверили документы у более чем 1 500 человек.

По информации ведомства, целью мероприятия было установление лиц, которые получили гражданство России, но не встали на воинский учет.

В результате рейда несколько мужчин были доставлены в военные комиссариаты. Всего в ходе проверок вручено 57 повесток. Дополнительных подробностей о задержанных и итогах проверки в ведомстве не привели.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские депутаты поддержали создание реестра памятников "в неудовлетворительном состоянии".

Фото: Piter.TV