Петербургские депутаты поддержали создание реестра памятников "в неудовлетворительном состоянии"

Изменения расширяют полномочия администрации города в вопросах охраны культурных ценностей.

Законодательное собрание Петербурга изучило проект закона, позволяющий правительству города присваивать историческим памятникам статус "неудовлетворительного состояния". Данный механизм даст дополнительный инструмент контроля за сохранностью архитектурных объектов.

Проект предусматривает внесение поправок в региональный закон "Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге", приводя его нормы в соответствие с федеральными актами. Изменения расширяют полномочия администрации города в вопросах охраны культурных ценностей.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок объяснил, что инициатива направлена на предотвращение незаконного сноса исторических построек. Новый правовой механизм, по его словам, создаст предпосылки для расширения популярной инвестиционной программы "Рубль за метр", предусматривающей передачу инвесторам объектов культурного наследия в аренду сроком на 49 лет для реставрации и сохранения.

До настоящего момента решение о признании памятника находящимся в неудовлетворительном состоянии могло принимать исключительно федеральное правительство.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV