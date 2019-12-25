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Петербургские военкоматы приостановили приём списков на бронь от мобилизации
Сегодня, 9:58
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Петербургские военкоматы приостановили приём списков на бронь от мобилизации

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Оформление документов, гарантирующих освобождение от призыва, больше не действует в Центральном и других районах города.

Предприятиям Северной столицы временно запретили оформлять бронь от мобилизации для своих сотрудников. Об этом сообщила "Фонтанка", ссылаясь на объявление, вывешенное на входе военного комиссариата Центрального района.

Аналогичная ситуация наблюдается и других районах города. В издании предполагают, что оформить документы, гарантирующие освобождение от службы, будет невозможно до 28 октября.

В этот же день юрист Павел Чиков поделился в своём Telegram-канале информацией от коммунальных служб о том, что военкоматы больше не приносят повестки для петербуржцев.

Ранее мы сообщили о том, что 

Фото: Piter.TV

Теги: бронь, военкоматы, санкт-петербург, частичная мобилизация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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