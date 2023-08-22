Петербургских призывников начали уведомлять через электронные повестки

Электронные повестки заменили привычные бумажные уведомления.

Во время осеннего призыва 2025 года в Санкт-Петербурге для уведомления призывников используются электронные повестки через "Единый реестр воинского учета".

В ходе нынешней призывной кампании уведомления о направлении повестки приходят в личный кабинет призывника на портале государственных и муниципальных услуг. По словам временно исполняющего обязанности начальника организационно-мобилизационного управления штаба Ленинградского военного округа полковника Андрея Ефремова, использование базы данных позволяет поддерживать актуальные сведения о гражданах, подлежащих воинскому учёту.

В случае неявки по повестке без уважительной причины в течение 20 календарных дней к гражданину могут применяться временные ограничительные меры в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".

При этом действуют и традиционные бумажные повестки, которые сохраняют юридическую силу. Решение о призыве действительно в течение одного года с момента его принятия. Те, кто не будут направлены служить этой осенью, будут призваны весной 2026 года.

