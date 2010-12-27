"Фонтанка" публикует приговор по делу, которое защита историка Соколова называла "уткой"

В отношении Соколова 40 лет назад уже было возбуждено уголовное дело.

Олега Соколова почти 40 лет назад признали виновным в нарушении правил безопасности, сопряженном с гибелью человека, и приговорили к условному сроку. Ранее адвокат историка Александр Почуев опроверг эту информацию.

Фактически не судим, к уголовной ответственности не привлекался. Все представленные в Сети публикации на эту тему — "утки", – заявил правозащитник

"Фонтанка" опубликовала скан приговора, который 1 марта 1982 года вынес Сестрорецкий районный суд Ленинграда. В документе речь идёт о начальнике Петровского военно-исторического подросткового клуба Рудольфе Пожогине и четверокурснике исторического факультета , учителе школы № 149 Калининского района, члене ВЛКСМ, имеющем высшее образование Олеге Соколове.

Дело по статье 213 УК РСФСР в отношении названных мужчин возбудили из-за гибели ученого Владимира Сорокина при затоплении фрегата "Святой Георгий" в Финском заливе. За штурвалом находился уже всем знакомый Олег Соколов, который не имел судоводительских прав на управление судном подобного класса и опыта вождения. Судна планировалось переправить в Приморск для съёмок фильма "Россия молодая".

ПСФРС

Фрегат, которым управлял Соколов, набрал воды в трюмы, потерял плавучесть и затонул из-за того, что управляющий не изменил курс и не сбавил ход в связи с плохими погодными условиями. Тело ученого Сорокина не нашли, остальных спас подоспевший корабль Пожогина.

Соколов на суде виновным признал себя частично и сказал, что выполнял указания Пожогина, но не признался, что неправильно управлял судном. Пожогин получил три года условно, 25-летний Соколов — два года условно, так как суд решил, что их можно перевоспитать и без изоляции от общества.

Сам Рудольф Погожин рассказал, что когда фрегат Соколова начал тонуть, историк приплыл один в шлюпке к их кораблю и спрятался в каюте. Остальным он решил не помогать.

Сейчас историк Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Ранее еще одна жертва Соколова рассказала об отношениях с историком.

Фото: Piter.TV; Фонтанка.ру