Дело Соколова передали в центральный аппарат СК

Об этом уведомили адвоката подозреваемого.

Дело доцента Олега Соколова передали в центральный Следственный комитет. В пресс-службе ГСУ СК по Петербургу не комментируют сведения об этом вопросе. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на адвоката бывшего доцента СПбГУ Александра Почуева. Ранее защитник говорили о том, что его о переезде дела в Москву еще не уведомляли.

Уголовное дело передали в центральный аппарат объяснил Почуев

Напомним, что местного историка обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов пытался расправиться с доказательствами гибели девушки, выбросив останки тела в реку Мойку. Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Он пробудет два месяца в "Крестах". Во время судебного заседания мужчина признался, что преступление совершено в ходе личного конфликта с жертвой. Петербуржец заявил, что погибшая негативно относилась к двум его несовершеннолетним детям.

Ранее Piter.tv писал о том, что сокамерники отселяются от Соколова. В "Крестах" рассказали о жизни доцента в СИЗО.

Фото: Piter.tv

