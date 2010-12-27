Адвокат допустил перевод историка Соколова в "Матросскую тишину"

Почуев не видит в этом большой надобности.

Адвокат бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова заявил, что петербуржца могут перевести в "Матросскую тишину". В ближайшее время историка могут этапировать из "Крестов 1" в столичное СИЗО. Александр Почуев добавил, что особой надобности в этом нет, так как обвиняемый раскаялся и признался в содеянном, поэтому он не видит особой сложности в деле для изучения московскими коллегами.

Данный перевод, конечно, упростит работу следователям из Москвы, но существенно увеличит процессуальное издержки... Зачем такие сверхмеры? прокомментировал защитник

Почуев добавил, что сейчас единственные, кто может передавать передачи историку, это его 85-летние родители. Им будет непросто отстаивать очередь на морозе, ожидая свидания с сыном в "Матросской тишине".

Ранее Piter.tv о том, что адвокат подтвердил передачу дела Соколова в центральный СК России.

