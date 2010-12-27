Понасенков: преподавателя СПбГУ, подозреваемого в убийстве девушки, могут признать невменяемым

Историк беспокоится, что Олега Соколова могут "повести по легким статьям".

Сегодня, 10 ноябре, доцент СПбГУ, подозреваемый в убийстве 24-летней выпускницы вуза, был допрошен в следственных органах. Оппонент Олега Соколова в научных вопросах, историк Евгений Понасенков, сообщил о том, что мужчину могут признать невменяемым или обвинить по статье об убийстве в совершении состоянии аффекта. Историк считает, что подозреваемого могут "хитро повести по легким статьям". Об этом он сообщил в социальных сетях.

"Буквально в эти минуты, по убеждению моих юристов, наблюдающих за ходом дела Соколова: этого зверя, по всей видимости, хотят "отмазать". Уже есть "звоночки", что хотят повести по "аффекту" или невменяемости (а это вообще просто на лечение!): долго держат в больнице якобы из-за плохого состояния, но это, очевидно, не мешает ему общаться с адвокатом и следователями - после прихода адвоката получилось оформить явку с повинной, хотя, вроде бы, ему до этого уже должны были предъявить обвинение?!", - написал Евгений Понасенков.

Также он добавил, что Соколову назначили психологическую экспертизу.

По словам Понасенкова, он отправит письмо генеральному прокурору РФ, главе следственного комитета и министру МВД с просьбой взять дело под личный контроль.

Напомним, то накануне Соколова выловили из реки Мойка с отсеченными конечностями его бывшей студентки и сожительницы Анастасии Ещенко. Преподаватель СПБГУ убил ее из мелкокалиберного ружья в ходе домашней ссоры 7 ноября, в четверг. Тело он решил распилить и сбросить в Мойку, но из-за алкогольного опьянения упал в нее сам. На допросе Олег Соколов признался в убийстве.

Фото: ponasenkov.net