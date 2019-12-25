Суд Петербурга оставил историка Соколова в СИЗО

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката.

Вторая инстанция отклонила просьбу адвоката Олега Соколова о переводе его подсудимого на домашний арест. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 26 мая.

Защитник, Александр Почуев, просил изменить меру пресечения на домашний арест. Он мотивировал это распространением коронавируса и невозможностью Соколова видеться с родителями. Сначала просьбу отклонил Октябрьский районный суд, после чего Почуев обратился в Санкт-Петербургский городской суд с апелляционной жалобой. Однако и там не удовлетворили жалобу.

Сторона защиты считает, что судом первой инстанции были нарушены требования открытости и гласности правосудия. Адвокат заявил о том, что не знает, как были выбраны те СМИ, которые присутствовали в зале суда. Почуев считает, что во время трансляции из зала суда СМИ травили его и Соколова, однако, по мнению прокурора, это не имеет отношения к делу.

Олег Соколов останется в СИЗО до 23 сентября 2020-го года.

Напомним, Олег Соколов обвиняется в жестоком убийстве и расчленении своей возлюбленной, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Трагедия произошла в ноябре прошлого года. Во время внезапно возникшей ссоры историк выстрелил в девушку из обреза, а затем расчленил ее тело и пытался по частям утопить его в реке Мойке.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга