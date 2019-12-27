Старший сын экс-хоккеиста Соколова не признался в убийстве матери

Из-за пандемии коронавируса судебный процесс приостановили.

Старший сын экс-хоккеиста СКА и сборной России Максима Соколова отрицает свою причастность к убийству матери и покушению на убийство младшего брата. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"В содеянном не признался", - отмечает собеседник издания.

Уголовное дело Максима Соколова-младшего вместе с ходатайством о принудительном лечении рассматривает Всеволожский городской суд Ленобласти. Из-за пандемии коронавируса судебный процесс приостановили.

Трагедия в доме Соколовых, который находится в поселке Новая Романовка в Ленобласти, произошла 13 июня прошлого года. Тогда была убита мать семейства, 45-летняя Ирина.

По версии следствия, на женщину напал ее 18-летний сын Максим Соколов-младший. Подросток нанес своей матери не менее 33 ударов в область шеи. Затем он зашел в спальню своего 15-летнего брата и ударил его ножом не менее 20 раз в область жизненно важных органов, от большей части которых несовершеннолетний уклонился. Также Соколов-младший пытался задушить своего брата. Мальчику удалось вырваться из дома и позвать на помощь соседей. В доме они обнаружили бездыханное тело женщины, рядом с ней лежал истекающего кровью Максим Соколов-младший Молодого человека немедленно госпитализировали.

Ранее мы писали, что в Пушкине в заброшенном саду полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины.

Видео: YouTube / СК РФ