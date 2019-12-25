В Пушкине в заброшенном саду полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины

Там же полицейские обнаружили труп мужчины 1962 года рождения.

В Пушкинском районе полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Пушкинского района 17 мая в 12:10 поступило сообщение, что в заброшенном садоводстве с ножевым ранением обнаружен труп мужчины, на вид около 60 лет. Полицейские обнаружили на указанном месте труп мужчины 1962 года рождения с ножевым ранением в грудь. На том же месте по подозрению в совершенном убийстве задержан мужчина 1968 года рождения.

По предварительной версии, 17 мая около 12 часов дня подозреваемый во время ссоры убил ножом мужчину. ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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Фото: Piter.TV