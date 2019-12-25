В Курортном районе всплыло тело выпавшего из лодки рыбака

Мужчину искали трое суток.

В полицию поселка Смолячково Курортного района поступило заявление об обнаружение трупа. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины нашли около пансионата "Красная звезда", возле дома №676 по Приморскому проспекту. Погибшим оказался рыбак 1972 года, которого спасатели искали трое суток.

Мужчина пропал без вести во время рыбалки со знакомым в Финском заливе. Рыбаки вывались из лодки, когда проверяли рыболовные сети. Одному из них удалось спастись.

Тело второго рыбака без внешних признаков насильственной смерти отправили в морг. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что на берегу Финского залива нашли труп.

Фото: pixabay.com