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В Финском заливе вторые сутки ищут перевернувшегося на лодке рыбака
Сегодня, 11:37
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Alena_Zinovieva

В Финском заливе вторые сутки ищут перевернувшегося на лодке рыбака

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Его товарищу удалось спастись.

В среду, 13 мая, в Финском заливе перевернулась лодка с рыбаками. Одному из них удалось спастись, другого вторые сутки ищут спасатели. Об этом сообщил Piter.TV источник, знакомый с ситуацией.

Одному из пострадавших была оказана медицинская помощь. Мужчины вывалились из лодки, когда проверяли рыболовные сети. Знакомый пропавшего предположил, что тот мог утонуть.

Поиски второго рыбака пока не дали результата. В акватории залива удалось найти лишь одежду, которая могла принадлежать пропавшему. На месте сейчас работают водолазы из поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга. Специалисты готовят оборудование для спуска под воду.

Ранее мы писали, что на дне озера Вуокса нашли труп рыбака.

Фото: pixabay.com

Теги: поиски человека, рыбак, спасатели, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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