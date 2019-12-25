В Финском заливе вторые сутки ищут перевернувшегося на лодке рыбака

Его товарищу удалось спастись.

В среду, 13 мая, в Финском заливе перевернулась лодка с рыбаками. Одному из них удалось спастись, другого вторые сутки ищут спасатели. Об этом сообщил Piter.TV источник, знакомый с ситуацией.

Одному из пострадавших была оказана медицинская помощь. Мужчины вывалились из лодки, когда проверяли рыболовные сети. Знакомый пропавшего предположил, что тот мог утонуть.

Поиски второго рыбака пока не дали результата. В акватории залива удалось найти лишь одежду, которая могла принадлежать пропавшему. На месте сейчас работают водолазы из поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга. Специалисты готовят оборудование для спуска под воду.

Ранее мы писали, что на дне озера Вуокса нашли труп рыбака.

Фото: pixabay.com