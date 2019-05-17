На дне озера Вуокса нашли труп рыбака

Мужчина пропал еще 1 мая.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 3 мая в полицию Приозерского района обратилась с заявлением женщина 1965 года рождения. Она сообщила, что два дня назад её муж ушел на озеро Вуокса на надувной лодке, и с тех пор он не вернулся.

4 мая в дежурную часть поступило сообщение спасательной службы с информацией о том, что вблизи поселка Марьино, в озере Вуокса, обнаружен труп мужчины. Личность погибшего установлена: это муж обратившейся в полицию женщины.

Сейчас выясняется причина смерти рыбака.

Ранее мы сообщили, что в Сосновом Бору мужчине проломили голову топором и накрыли его тело ковром.

Фото: Pixabay