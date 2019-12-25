В Сосновом Бору мужчине проломили голову топором и накрыли его тело ковром

Умерший лежал на диване с повреждениями лобной и теменной части головы.

Во вторник, 28 апреля, в полицию Соснового Бора обратился 35-летний мужчина и заявил об обнаружении трупа в квартире дома №29 на проспекте Героев. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Умершим оказался 37-летний безработный местный житель. Он лежал на диване с повреждениями лобной и теменной части головы. Голова убитого была прикрыта подушкой, а тело – ковром. Дверь в квартиру была открыта, видимых следов повреждения на ней не было.

Труп направили в морг для установления причины смерти. С места происшествия изъяли два топора. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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Фото: pixabay.com