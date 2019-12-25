В Ленобласти нашли труп сварщика с пробитой головой и перерезанным горлом

Тело лежало в канаве с перевязанными веревкой ногами.

Днем 26 апреля в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение об обнаружении трупа. Об этом рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Труп мужчины 1971 года рождения нашли в придорожной канаве на территории СНТ "Колпинец". На теле умершего обнаружили две рубленые раны головы, резаную рану горла, перелом основания и свода черепа слева, колото-резаную рану шеи и под левым ухом, резаную рану первой фаланги указательного пальца левой руки. Мужчина лежал в канаве с перевязанными веревкой ногами.

Выяснилось, что погибший работал электрогазосварщиком в аварийно-ремонтной службе ООО "Тепло Сервис". Проживал в деревне Колтуши.

Полиция изъяла с места происшествия документы на транспортное средство, два водительских удостоверения, ключи от "Рено Дастер", картонную коробку от мойки "Кёрхер" со следами вещества бурого цвета, вырез картона со следами обуви, матерчатую перчатку, пакет серый из полимерного материала на 100 литров, веревку белого цвета синтетическую.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV