В Гатчине женщина зарезала бывшего супруга во время ссоры

Труп мужчины обнаружили в диване.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 25 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома №6А по ул. Крупской г. Гатчина находится труп.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили в диване тело мужчины 1972 года рождения.

Подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения была задержана недалеко от места преступления. Установлено, что она нанесла множественные удары ножом бывшему мужу, который находился у неё в гостях.

До начала конфликта они вместе употребляли спиртные напитки. Возбуждено уголовное дело ст. 105 УК РФ (Убийство).

Ранее мы сообщили, что в Мурино сотрудники полиции обнаружили труп в квартире.

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