В Мурино сотрудники полиции обнаружили труп в квартире

Мужчину убил знакомый во время ссоры.

28 марта в полицию поступил звонок с известием о ножевом ранении. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина рассказал, что в г. Мурино в одной из квартир дома №10 по ул. Шувалова находится человек с ранением шеи.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия и обнаружили труп мужчины 1998-года рождения.

Подозреваемый был задержан. Установлено, что он пришёл в гости по указанному адресу. После ссоры он убил ножом своего приятеля и скрылся с места происшествия.

Известно, что убийство преступник совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Выборгском районе Петербурга обнаружили труп мужчины.