В Мурино сотрудники полиции обнаружили труп в квартире

28 марта в полицию поступил звонок с известием о ножевом ранении. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Мужчина рассказал, что в г. Мурино в одной из квартир дома №10 по ул. Шувалова находится человек с ранением шеи.
Сотрудники полиции выехали на место происшествия и обнаружили труп мужчины 1998-года рождения.
Подозреваемый был задержан. Установлено, что он пришёл в гости по указанному адресу. После ссоры он убил ножом своего приятеля и скрылся с места происшествия.
Известно, что убийство преступник совершил в состоянии алкогольного опьянения.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что в Выборгском районе Петербурга обнаружили труп мужчины.
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