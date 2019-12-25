На берегу Финского залива нашли труп

Мужчина был пропавшим без вести.

Стало известно, что 8 мая в полицию поступил звонок с информацией о том, что на берегу Финского залива лежит труп. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили тело мужчины. У него были связаны руки проводом от зарядного устройства для смартфона.

В ходе расследования установлено, что мужчина 1981 года рождения находился в розыске и числился как пропавший без вести.

Остальные детали случившегося сейчас выясняются.

Ранее мы сообщили, что петербуржец задушил возлюбленную во время ссоры.

Фото: Pixabay