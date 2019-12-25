Петербуржец задушил возлюбленную во время ссоры

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 8 мая в полицию Петербурга поступил звонок с известием о том, что в д №7 по ул. Андреевской труп в квартире.

Сотрудники полциии прибыли на место происшествия и обнаружили тело женщины 1987 года рождения.

В этот же день явка с повинной поступила от мужчины 1980 года рождения. Он сообщил, что во время внезапной ссоры задушил свою сожительницу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что в Стрельне в коммуналке после ссоры с бригадиром нашли труп уроженца Украины.

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