В Стрельне в коммуналке после ссоры с бригадиром нашли труп уроженца Украины

Подозреваемого в убийстве уже задержали.

В среду, 6 мая, в Стрельне в коммунальной квартире нашли труп мужчины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В съемной коммунальной квартире нашли тело 52-летнего уроженца Украины. Со слов соседа, на выходных мужчина распивал алкогольные напитки вместе со знакомым, который работает бригадиром в Петербурге. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора и драка. Гость после этого вышел из комнаты, а хозяин больше не появлялся.

Оперативники задержали агрессора, которого подозревают в убийстве.

В Сосновом Бору мужчине проломили голову топором и накрыли его тело ковром.

Фото: Piter.TV