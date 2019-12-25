Слушание по делу Олега Соколова отложено на 9 июня

Дело должны были рассмотреть по существу 13 мая.

В Октябрьском районном суде приняли решение о переносе на июнь даты начала рассмотрения по существу дела бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве человека и незаконном хранении оружия. Об этом 13 мая журналистам рассказал адвокат Соколова Александр Почуев.

Он отметил, что заседание отложено на 9 июня на 12.00.

Отметим, что по существу дело должны были рассматривать 13 мая вместо 9 апреля. Однако из-за карантина в СИЗО-1 "Кресты", где содержится Соколов, рассмотреть дело снова придется позже.

Напомним, что ограничительные меры, действующие в петербургских судах, были продлены до 31 мая.

Ранее адвокат Александр Почуев, защищающий Соколова, сообщил об угрозах в свой адрес. Об этом он рассказал журналистам 12 мая. Полиция начала проверку, отметил он.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга