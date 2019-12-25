Петербургские суды остаются "дома" до конца мая

Действующие ограничения в инстанциях решили продлить.

Все суды Петербурга продлили действующий режим работы до конца мая. Ранее введенные из-за пандемии коронавируса ограничения планировалось сохранять только до 12 числа, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как отметили в пресс-службе, до конца месяца в горсуде и районных судах временно не будут принимать нарочную документацию от граждан. Важные бумаги, а также жалобы и ходатайства можно направить по электронной почте суда. В судах безотлагательно продолжат рассматривать дела об избрании, продлении, изменении или отмене меры пресечении, дела об административных правонарушениях, связанных с режимом самоизоляции и введенными в городе ограничениями.

При посещении зданий судов гражданам будут измерять температуру, а пройти внутрь получится только с масками и перчатками.

Ранее сообщалось, что в Петербурге с 12 мая открыли 16 вестибюлей станций метро.

Фото: Piter.TV