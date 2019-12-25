В Петербурге с 12 мая открыли 16 вестибюлей станций метро

В начале апреля в городе было закрыто 17 станций, имеющих по два вестибюля и вестибюли пересадочных станций. Закрытой остается "Новокрестовская".

Вестибюли 16 станций метрополитена Петербурга, закрытые с 1 апреля в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, с 12 мая откроются на вход и выход для пассажиров. При этом "Новокрестовская" по-прежнему будет закрыта. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

В начале апреля в городе было закрыто 17 станций, имеющих по два вестибюля и вестибюли пересадочных станций. При этом в Петербурге продолжает действовать ограничение по работе метрополитена. Станции по-прежнему будут закрываться на вход в 22:00. Движение наземного транспорта завершается до 23:00.

Также с сегодняшнего дня в вестибюле работают автоматы по продаже перчаток и масок, так как с 12 мая в городе введен обязательный перчаточный и масочный режим. Если петербуржец появится в общественном месте (магазин, общественный транспорт, такси, улица) без маски или без перчаток, штраф составит 4 тысячи рублей.

При этом в Петербурге продлили все ограничения до 31 мая. Как пояснили в Смольном, это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе. Число заболевших по-прежнему растет.

Ранее Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за COVID-19.

Фото: Piter.TV