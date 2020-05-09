Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за COVID-19

В Роспотребнадзоре отметили, что отказываться от ограничений в регионах можно после оценки коэффициента распространения инфекции.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса в регионах. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что отказываться от ограничений в регионах можно только после оценки коэффициента распространения инфекции. Он вычисляется как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием.

Первый этап снятия ограничений в России

На первом этапе возобновиться работа предприятий, деятельность которых связана с потребителями – это сфера услуг и торговля непродовольственными товарами. Площадь торговых залов должна быть не больше 400 квадратных метров, а вход должен быть отдельным и находиться на улице. В помещении одновременно может находиться определенное количество людей – один человек на четыре квадратных метра. Также будут возможны прогулки на улице до двух человек и занятие спортом на улице на расстоянии не менее 5 метров.

Второй этап снятия ограничений в России

На следующем этапе смогут открыться магазины площадью до 800 квадратных метров. Ограничение количества посетителей останется прежним, сохранится и требование отдельного входа. Кроме того, возможным станет открытие "отдельных образовательных организаций".

Третий этап снятия ограничений в России

На последнем этапе смогут открыться все магазины и предприятия сферы услуг, ограничений по площади и количеству посетителей больше не будет. Откроются и кафе, но между столиками должно быть расстояние 1,5-2 метра или же перегородка. Гостиницы и сфера образования также смогут начать работу.

При этом режим самоизоляции должен быть обязательным на всех этапах снятия ограничений для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Режим работы в удаленном формате необходимо сохранять на всех этапах снятия ограничений. Также обязательным останется ношение масок и соблюдение дистанции.

При этом ограничения могут вернуть в любой момент при осложнении эпидемической ситуации.

В России выявлено 10 817 новых случаев коронавируса.

Видео: kremlin.ru