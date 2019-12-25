Адвокат расчленившего аспирантку профессора Соколова сообщил об угрозах в свой адрес

Александр Почуев отметил, что и ранее получал угрозы, но сейчас действительно опасается за свою жизнь.

Адвокат Александр Почуев, защищающий историка Соколова, убившего свою аспирантку, сообщил об угрозах в свой адрес. Полиция начала проверку.

Почуев отметил, что жесткие угрозы поступают с требованием бросить защиту Соколова. Адвокат поделился, что и раньше получал угрозы, но сейчас они приобрели иной характер, и теперь он опасается за свою жизнь и здоровье близких.

Напомним, что адвокат Соколова просит перевести историка на домашний арест из-за COVID-19.

Ранее мы сообщали, что Смольный выплатит по 800 рублей петербуржцам на покупку средств индивидуальной защиты.

Фото: Объединенная пресс-служба судов / telegram