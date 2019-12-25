Смольный выплатит по 800 рублей петербуржцам на покупку средств индивидуальной защиты

Выплаты получат пенсионеры, малообеспеченные семьи с детьми, многодетные семьи и другие категории граждан.

Вечером во вторник, 12 мая, стало известно, что город выплатит по 800 рублей некоторым категориям граждан на покупку средств индивидуальной защиты.

Выплаты получат более 1,8 миллиона петербуржцев. В списке оказались пенсионеры, малообеспеченные семьи с детьми, многодетные семьи, семьи, имеющие ребенка-инвалида, приемные семьи, где воспитываются сироты, а также семьи, которые получают пособия и выплаты за счет средств городского бюджета. Отмечается, что выплаты получит каждый ребенок в семье.

Кроме того, комитету по социальной политике, комитету по образованию и администрациям районов поручено обеспечить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечить средствами индивидуальной защиты.

Напомним, что в Петербурге с 12 мая ввели обязательный масочный режим.

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