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Смольный выплатит по 800 рублей петербуржцам на покупку средств индивидуальной защиты
Сегодня, 21:20
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smirenny

Смольный выплатит по 800 рублей петербуржцам на покупку средств индивидуальной защиты

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Выплаты получат пенсионеры, малообеспеченные семьи с детьми, многодетные семьи и другие категории граждан.

Вечером во вторник, 12 мая, стало известно, что город выплатит по 800 рублей некоторым категориям граждан на покупку средств индивидуальной защиты. 

Выплаты получат более 1,8 миллиона петербуржцев. В списке оказались пенсионеры, малообеспеченные семьи с детьми, многодетные семьи, семьи, имеющие ребенка-инвалида, приемные семьи, где воспитываются сироты, а также семьи, которые получают пособия и выплаты за счет средств городского бюджета. Отмечается, что выплаты получит каждый ребенок в семье.

Кроме того, комитету по социальной политике, комитету по образованию и администрациям районов поручено обеспечить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечить средствами индивидуальной защиты. 

Напомним, что в Петербурге с 12 мая ввели обязательный масочный режим.

Ранее мы писали, что губернатора просят лично проверить жалобы на работу госпиталя в "Ленэкспо". 

Фото: pixabay

Теги: государственные выплаты, коронавирус, масочный режим, сиз
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Картина дня,

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