Кассационный суд оставил в силе приговор историку Олегу Соколову

По словам представителя суда, в удовлетворении жалобы адвоката было отказано.

Кассационный суд оставил без изменений приговор историку Олегу Соколову, который признан виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом "Невским Новостям" сообщила официальный представитель суда Галина Кубекина.

По словам представителя суда, в удовлетворении жалобы адвоката было отказано.

Напомним, Анастасия Ещенко была убита ночью 8 ноября 2019 года. По версии правоохранителей, Соколов выстрелил возлюбленной в голову, затем расчленил её тело и выбросил в Мойку.

Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга