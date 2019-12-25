Историк Соколов останется в СИЗО до 23 сентября

В конце прошлого года он убил и расчленил свою возлюбленную Анастасию Ещенко.

Октябрьский районный суд принял решение продлить меру пресечения историку Олегу Соколову. Он будет находиться в СИЗО до 23 сентября.

По существу дело рассмотрят 9 апреля в 12:00 на открытом заседании суда.

Ранее Генпрокуратура РФ не нашла особой жестокости в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, которую историк расчленил и выбросил в Мойку. По словам адвоката Александра Почуева, особой жестокости, надругательств над телом жертвы и рецидива установлено не было. В заключение прокуроров говорится, что убийство произошло во время бытового конфликта на почве взаимной ревности. Адвокат подчеркнул, что в процессе убийства жертве не доставляли дополнительных страданий. В это де время семья Ещенко собирается подать иск в суд на 10 миллионов в качестве моральной компенсации.

Также в петербургских судах продолжают разбираться со "страстями" между научными оппонентами историком Олегом Соколовым и Евгением Понасенковым. Последний потребовал возложить на Соколова обязанность публично опровергнуть сведения, не соответствующие действительности, а также взыскать с доцента 6 миллионов рублей моральной компенсации. Суд присудил лишь 10 тысяч рублей.

Перед заседанием адвокат историка Соколова рассказал, что будет продолжать настаивать на домашнем аресте.

Фото: Piter.TV