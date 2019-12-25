Адвокат Соколова пояснил, почему в действиях историка не нашли особой жестокости

Защитник отметил, что в процессе убийства жертве не доставляли дополнительных страданий.

Адвокат Олега Соколова Александр Почуев пояснил, почему в действиях историка не нашли особой жестокости.

Защитник заявил, что убийство само по себе является жестоким, за это и следует наказание. Но в то же время особая жестокость – это когда в процессе убийства над жертвой издеваются и доставляют ей дополнительные страдания. Следствие установило, что Соколов не пытал Ещенко и не причинял ей дополнительных страданий.

По словам Почуева, вынесенный обществом вердикт буквально демонизировал историка. По его мнению, из Соколова целенаправленно сделали маньяка. Он заявил, что это статистика, когда один из супругов убивает другого, в 80% случаев убийца расчленяет тело своей жертвы.

"Любой семейный убийца вынужден скрывать следы преступления и самые логичные и эффективный ход событий — расчленить свою жертву", - отметил адвокат.

Убийство 24-летней Анастасии Ещенко произошло 7 ноября 2019 года. Соколова задержали, когда он пытался утопить части тела девушки в реке Мойке.

Ранее мы писали, что Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Олега Соколова. Первое заседание должно состояться до 8 апреля этого года.

Фото: Piter.TV