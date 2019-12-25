Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова

Особой жестокости и рецидива в действиях доцента установлено не было.

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки СПбГУ и возлюбленной Анастасии Ещенко. Об этом рассказал адвокат профессора Александр Почуев.

По словам защитника, особой жестокости, надругательств над телом жертвы и рецидива установлено не было. В заключение прокуроров говорится, что убийство произошло во время бытового конфликта на почве взаимной ревности. При этом Ещенко не нападала на возлюбленного Соколова, следовательно, он не оборонялся.

Смягчающим наказание обстоятельством отметили наличие у историка двух малолетних детей. В то же время отягчает положение использование оружия во время убийства.

Дело Соколова направлено в суд. Первое заседание должно состояться до 8 апреля этого года. При этом из-за коронавируса суд может пройти без присутствия Соколова.

24-летняя Анастасия Ещенко была убита 7 ноября 2019 года. По подозрению в совершении преступления задержали 63-летнего Олега Соколова. Спустя два дня после убийства мужчина пытался утопить части тела расчлененной девушки в реке Мойке. Он сразу признался в содеянном.

Ранее историк Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, написал письмо журналистам.

Фото: Piter.TV