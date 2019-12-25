Историк Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, написал письмо журналистам

В письме идет речь о дискредитации деятельности его адвоката.

В среду, 18 марта, стало известно о том, что историк Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, написал ответ журналистам. Письмо оказалось в распоряжении редакции Piter.TV.

В письме идет речь о дискредитации деятельности его адвоката Александра Почуева. Соколов обращает внимание на то, что ранее издание "Фонтанка" написала, что доцент намерен отказаться от его услуг.

"В связи с этим, сообщаю, что подобного рода публикации являются ложными, написанными с целью мести за профессиональную позицию и активную публичную мою защиту. Считаю адвоката А.М. Почуева достойным профессионалом и требую опровержения данной публикации. Продолжаю работать с адвокатом А.М. Почуевым", —пишет Соколов.

Напомним, что сегодня завершилось расследование уголовного дела в отношении историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.

Ранее мы сообщали о том, что в больнице умер пенсионер, получивший ножом в глаз у БЦ на Большом проспекте.

Фото:Piter.TV