В больнице умер пенсионер, получивший ножом в глаз у БЦ на Большом проспекте

Подозреваемого в убийстве удалось скрутить и передать полиции.

В среду, 18 марта, в одной из больниц Петербурга скончался мужчина 1939 года рождения, получивший ножом в глаз. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по городу.

Драка произошла неподалеку от остановки возле бизнес-центра на Большом проспекте. Пенсионер вступил в конфликт с неким мужчиной. Во время потасовки хулиган достал нож и ударил им оппонента в область глаза. Случайным прохожим удалось скрутить злоумышленника и передать его полиции. Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. От полученных травм он скончался.

Нападавшим оказался ранее судимый мужчина 1980 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело. На месте происшествия продолжают работать спецслужбы.

Ранее мы писали, что массовая драка возле ТЦ "Галерея" попала на видео.

Видео: Piter.TV