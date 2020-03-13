Массовая драка возле ТЦ "Галерея" попала на видео

Один из участников потасовки получил ножевое ранение бедра.

В распоряжении Piter.TV оказалось видео с массовой дракой, которая произошла вечером 12 марта возле ТЦ "Галерея". После случившегося в отдел полиции были доставлены 11 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Почти все они являются гражданами Таджикистана и Республики Дагестан.

На записи можно увидеть сам момент драки. Группа людей дерется ногами и руками, не жалея ни кого. В результате один из участников потасовки падает на асфальт, после чего драка заканчивается.

Всего в конфликте участвовали около 15 человек. Пострадавшего увезли в Мариинскую больницу с ножевым ранением бедра.

В настоящий момент выясняются личности всех участников потасовки и причины возникновения драки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее мы писали, что петербурженку отправили в колонию за драку в детском саду.

Видео: Piter.TV