Петербурженку отправили в колонию за драку в детском саду

В среду, 11 марта, в Петербурге вынесли приговор женщине, которая устроила драку в детском саду. Об этом сообщает городская прокуратура.
Напомним, что инцидент произошел в детскому саду № 45 Адмиралтейского района. Как оказалось, петербурженке не понравилась открытая нараспашку входная дверь детского сада, которую открыла потерпевшая, чтобы проехать с коляской. В результате между женщинами завязалась драка. Подсудимая ударила девушку с коляской несколько раз, а затем схватила её за волосы, ударила коленом в лоб и около восьми раз складным ножом по голове.
Женщину отправили в колонию на четыре месяца.
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Фото:Piter.TV
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Мамахи-овуляхи... они всегда мне казались какими-то ненормальными. Сколько раз в этом убеждаюсь. В детском саду так постоянно контры между мамахами идут. Вечные споры: чья личинка умнее, чья особенней, чья не такая как все...
мужики всегда спокойней в таких ситуациях. (Личное наблюдение)
Господи,что с нами происходит,не люди.....Все злые....
Совсем с ума посходили,сколько хамов! Они и детей своих в духе хамства воспитывают
не мы такие-жизнь такая