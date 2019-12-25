Петербурженку отправили в колонию за драку в детском саду

Суд признал нападавшую виновной и приговорил к четырём месяцам лишения свободы.

В среду, 11 марта, в Петербурге вынесли приговор женщине, которая устроила драку в детском саду. Об этом сообщает городская прокуратура.

Напомним, что инцидент произошел в детскому саду № 45 Адмиралтейского района. Как оказалось, петербурженке не понравилась открытая нараспашку входная дверь детского сада, которую открыла потерпевшая, чтобы проехать с коляской. В результате между женщинами завязалась драка. Подсудимая ударила девушку с коляской несколько раз, а затем схватила её за волосы, ударила коленом в лоб и около восьми раз складным ножом по голове.

Женщину отправили в колонию на четыре месяца.

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Фото:Piter.TV