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Петербурженку отправили в колонию за драку в детском саду
Сегодня, 11:38
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IRINA_CHALKINA

Петербурженку отправили в колонию за драку в детском саду

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Суд признал нападавшую виновной и приговорил к четырём месяцам лишения свободы.

В среду, 11 марта, в Петербурге вынесли приговор женщине, которая устроила драку в детском саду. Об этом сообщает городская прокуратура.

Напомним, что инцидент произошел в детскому саду № 45 Адмиралтейского района. Как оказалось, петербурженке не понравилась открытая нараспашку входная дверь детского сада, которую открыла потерпевшая, чтобы проехать с коляской. В результате между женщинами завязалась драка. Подсудимая ударила девушку с коляской несколько раз, а затем схватила её за волосы, ударила коленом в лоб и около восьми раз складным ножом по голове. 

Женщину отправили в колонию на четыре месяца.

Ранее мы сообщали о том, что в Калининском районе Петербурге ввели больше всего жилья в феврале.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

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Аноним
Сегодня 12:21

Мамахи-овуляхи... они всегда мне казались какими-то ненормальными. Сколько раз в этом убеждаюсь. В детском саду так постоянно контры между мамахами идут. Вечные споры: чья личинка умнее, чья особенней, чья не такая как все... 

мужики всегда спокойней в таких ситуациях. (Личное наблюдение)

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Аноним
Сегодня 12:09

Господи,что с нами происходит,не люди.....Все злые....

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Аноним
Сегодня 12:08

Совсем с ума посходили,сколько хамов! Они и детей своих в духе хамства воспитывают

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Аноним
Сегодня 12:21

не мы такие-жизнь такая

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