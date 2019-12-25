Почти половина петербуржцев призналась в интернет-зависимости

Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, проведенному среди экономически активного населения, каждый второй участник опроса признает наличие у себя цифровой зависимости. 15% респондентов прямо заявили о своей зависимости от цифровых технологий, в то время как еще 32% склоняются к такому выводу. Оставшиеся 53% отрицают зависимость: 36% скорее не согласны с этим утверждением, а 17% категорически отвергают эту мысль.

Наиболее подверженной цифровой зависимости оказалась молодежь до 35 лет – 55% этой возрастной группы либо полностью согласны с наличием зависимости, либо скорее склоняются к этому. Среди более старшей аудитории (старше 45 лет) этот показатель составляет 37%. Также отмечается, что женщины несколько чаще мужчин признают свою цифровую зависимость.

Среди респондентов с высшим образованием признаки цифровой зависимости встречаются чаще, чем среди лиц со средним профессиональным образованием.

В контексте цифрового детокса, 43% петербуржцев так или иначе практикуют ограничение использования цифровых устройств. Причем 19% из них используют "ночной режим" или сознательно отказываются от гаджетов на работе, проводя цифровой детокс ежедневно. Еженедельно такую практику применяют 7% опрошенных, ежемесячно – 11%, ежегодно – 4%, и лишь 2% практикуют отказ от цифровых устройств раз в несколько лет.

Однако большинство экономически активных жителей города (57%) продолжают пользоваться цифровыми устройствами без ограничений. Респонденты старше 45 лет, по сравнению с молодежью, реже признают себя зависимыми и реже практикуют цифровой детокс. Хотя среди опрошенных с высшим образованием больше тех, кто ощущает цифровую зависимость, они реже, чем люди со средним специальным образованием, прибегают к отказу от гаджетов.

Ранее петербуржцы назвали идеальную продолжительность отпуска.

