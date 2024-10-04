Петербуржцы выразили свое отношение к татуировкам

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob среди HR-специалистов и экономически активных жителей Петербурга, наличие татуировок формально не является законным основанием для отказа в трудоустройстве. Тем не менее в ряде отраслей, таких как банковская сфера, продажи и работа с клиентами премиального сегмента, сохраняются негласные требования к внешнему виду сотрудников.

11% рекрутеров признались, что им приходилось отказывать кандидатам из-за наличия татуировок. В то же время 86% работодателей заявили, что никогда не принимали решение об отказе на основании этого критерия. Чаще всего с отказами сталкивались соискатели на должности хостес, секретарей, администраторов, HR-менеджеров, продавцов-консультантов, фармацевтов и медицинских работников.

Отношение петербуржцев к татуировкам неоднозначно: 24% относятся к ним положительно, 42% — отрицательно, а 34% затруднились с ответом. Женщины и молодежь до 25 лет воспринимают татуировки более лояльно.

Готовность сделать татуировку выразили 12% участников опроса. Среди молодежи этот показатель значительно выше — 32%. При этом почти половина (47%) тех, у кого уже есть татуировки, планируют сделать новые.

