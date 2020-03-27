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Адвокат историка Соколова будет продолжать настаивать на домашнем аресте

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Адвокат сделал акцент на том, что историк свою вину признал, раскаялся, он не представляет никакой социальной опасности, что подтвердила экспертиза, а расследование завершилось.

В Петербурге началось заседание,на котором историку Олегу Соколову должны избрать дальнейшую меру пресечения. Как рассказал историк Александр Почуев, защита не ждёт никаких сюрпризов, они ожидают продления заключения в СИЗО, но будут подавать очередное ходатайство. 

Адвокат сделал акцент на том, что историк свою вину признал, раскаялся, он не представляет никакой социальной опасности, что подтвердила экспертиза, а расследование завершилось. Именно поэтому его подзащитный имеет право находиться под домашним арестом. Также Почуев упомянул коронавирус и то, что Соколову 64 года, а значит он находится в группе риска. 

Не забыл адвокат и о родителях историка, которым уже по 84 года. Он рассказал, что они имеют множество заболеваний и поэтому не могут обходиться без посторонней помощи, а значит, Соколов мог бы за ними ухаживать. Ещё у историка осталось двое несовершеннолетних ребёнка, которым он мог бы помочь материально. Для этого ему нужно быть под домашним арестом и закончить свои труды. 

Александр Почуев считает, что покаявшемуся историку должны дать шанс искупить свою вину. 

Ранее адвокат историка Соколова прокомментировал судебные разбирательства с Понасенковым

Видео: Piter.TV

Теги: почуев, соколов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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