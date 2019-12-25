Дело историка Олега Соколова рассмотрит городской суд Петербурга

Из зала заседания будет вестись онлайн-трансляция.

Из-за повышенного общественного интереса заседание по уголовному делу в отношении историка Олега Соколова перенесли из Октябрьского районного суда в Санкт-Петербургский городской суд. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Дело в том, что в городском суде есть больше возможностей для проведения заседания с соблюдением всех требований безопасности в условиях борьбы с коронавирусом. Судебное заседание начнется 9 июня в 12:00.

Для тех, кто заботится о своем здоровье и здоровье своих близких, будет организована трансляция на сайте Санкт-Петербургского городского суда.

При этом, как отметила пресс-служба, слушатели смогут присутствовать только в том случае, если с 1 июня будут сняты ограничения, связанные с проведением рассмотрения дела. На данный момент, все заседания проводятся в закрытом формате.

Сегодня стало известно, что до сентября Олег Соколов останется в СИЗО.

Фото: Piter.TV