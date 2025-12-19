"Автоваз" планирует продать 370 тыс. автомобилей на внутреннем рынке

К продаже за границей компания готовит примерно 30 тыс. автомобилей.

"Автоваз" в 2026 году планирует продать 370 тыс. автомобилей на внутреннем рынке. Об этом рассказал журналистам глава компании Максим Соколов. Его слова приводит ТАСС

Соколов отметил, что вместе с производством на российском рынке "Автоваз" намерен также работать на экспорт своей продукции. Всего к продаже за границей компания готовит примерно 30 тыс. автомобилей. Глава "Автоваза" отметил, что это позволит сохранить тот баланс, который сейчас есть.

Конечно, 2026 год тоже может преподнести многочисленные сюрпризы. Хотелось бы, чтобы они были положительные.



Максим Соколов, глава "Автоваза"

Отметим, что по итогам 2025 года "Автоваз" продал 338 тысяч автомобилей. Этот показатель для компании стал на 26% меньше, чем в 2024 году.

Фото: pxhere.com