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Сегодня, 12:25
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ruzannar

Адвокат: историка Соколова этапировали из Москвы в Петербург

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Сейчас он помещён на карантин.

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, который сознался в убийстве 24-летней студентки, прибыл в Петербург. Об этом Piter.tv сообщил адвокат историка Александр Почуев.

Олег Соколов был этапирован из Москвы в СИЗО 1 "Кресты" сегодня в 11:00. Ранее, по словам адвоката, предполагалось, что обвиняемого доставят в Петербург не ранее 8 апреля.

Участвовать в заседании Октябрьского суда 9 апреля он должен был по ВКС.

Известно, что Соколов ехал в спецвагоне по железной дороге. Сейчас он помещён на карантин, и в ближайшее время защита будет добиваться свидания с ним.

Ранее мы сообщили, что историк Соколов останется в СИЗО до 23 сентября.

Фото: Piter.tv

Теги: историксоколов, сизо, спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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