Психиатры признали вменяемым историка Олега Соколова

Историк не имеет и не имел ни слабоумия, ни психического расстройства, ни болезненного состояния психики.

Проведенная в Москве экспертиза признала историка Олега Соколова психически здоровым. Он отдавал себе отчет при убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Об этом сообщила "Фонтанка".

Специалисты исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского установили, что обвиняемый мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, когда, по версии следствия, душил Ещенко и стрелял в нее.

Историк не имеет и не имел ни слабоумия, ни психического расстройства, ни болезненного состояния психики. Аффективные расстройства в недрах Соколова специалисты тоже искали безуспешно. Также, эксперты установили, что в момент убийства у Соколова не было никаких душевных волнений, вызванных якобы оскорбительным поведением аспирантки. Следов влияния полной луны на обвиняемого психиатры тоже не нашли.

Адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой, подтвердила результаты экспертизы Соколова.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 8 ноября историк попытался задушить свою возлюбленную Анастасию Ещенко, затем несколько раз выстрелил в неё из обреза и расчленил. Фрагменты тела он скидывал в Мойку.

Историк Олег Соколов надеется написать книгу в колонии.

Фото: vk.com/against_tartuffe