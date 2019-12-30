Историк Олег Соколов надеется написать книгу в колонии

Обвиняемый в убийстве своей аспирантки историк уже начал писать роман и к концу следствия опубликует анонс.

Как сообщает "Фонтанка.ру", Олег Соколов надеется, что в колонии, в которую его переведут, ему разрешат пользоваться компьютером для написания романа. Он готов поделиться с администрацией учреждения половиной гонорара от книги.

Историка перевели в Бутырский следственный изолятор, где имеется хорошая библиотека, а в камере самого Олега Соколова есть телевизор.

Напомним, что убийство Анастасии Ещенко было совершено в ноябре 2019 года. В декабре 2019 года следком попросил продлить арест историка Соколова до апреля.

Фото: vk.com/against_tartuffe