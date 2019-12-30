Историк Олег Соколов надеется написать книгу в колонии

Как сообщает "Фонтанка.ру", Олег Соколов надеется, что в колонии, в которую его переведут, ему разрешат пользоваться компьютером для написания романа. Он готов поделиться с администрацией учреждения половиной гонорара от книги.
Историка перевели в Бутырский следственный изолятор, где имеется хорошая библиотека, а в камере самого Олега Соколова есть телевизор.
Напомним, что убийство Анастасии Ещенко было совершено в ноябре 2019 года. В декабре 2019 года следком попросил продлить арест историка Соколова до апреля.
Фото: vk.com/against_tartuffe
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